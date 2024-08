Giải độc sau mùa hè này là khởi động lại nhu cầu cho làn da của bạn cho mùa thu

Mặc dù về mặt kỹ thuật, mùa hè kéo dài đến cuối tháng XNUMX, nhưng hãy đối mặt với điều đó, mọi người đang nói lời tạm biệt một cách không chính thức với mùa sau Ngày Lao động. Đầu danh sách việc cần làm để chuẩn bị cho mùa thu? Hãy dành cho làn da của chúng ta một chút tình yêu rất cần thiết sau mùa hè nuông chiều. Hãy xem xét: thất bại thường xuyên trong hồ bơi với clo, ba tháng mọi thứ màu hồng và thậm chí có thể là quá nhiều tắm nắng. Mặc dù chúng ta có thiện chí thoa kem chống nắng cả mùa hè, những thứ như lỗ chân lông bị bít, da khô, tác hại của ánh nắng mặt trời và đôi môi nứt nẻ thường là mối lo ngại vào cuối tháng XNUMX. May mắn thay, tất cả những gì cần thiết để thiết lập lại làn da của bạn là một vài thay đổi đối với quy trình chăm sóc da mùa hè hiện tại của bạn. Cần một chút hướng dẫn? Đọc để biết các mẹo về cách làm sạch da sau mùa hè.

Làm sạch sâu lỗ chân lông

Sau nhiều tháng thời tiết nóng ẩm, bạn có thể nhận thấy mồ hôi, bụi bẩn và dầu tích tụ trên bề mặt da. Mồ hôi của bạn, trộn lẫn với lớp trang điểm và ô nhiễm, có thể gây tổn hại cho da mặt và khiến lỗ chân lông bị tắc. Để cải thiện tình trạng lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn, hãy làm sạch da mặt bằng mặt nạ thanh lọc. Một trong những sản phẩm yêu thích của chúng tôi là Mặt nạ làm sạch lỗ chân lông Rare Earth Deep Pore của Kiehl, được pha chế với Đất sét trắng vùng Amazon để giúp làm sạch da, loại bỏ tạp chất, giảm sản xuất bã nhờn và se khít lỗ chân lông rõ rệt.

Dưỡng ẩm, dưỡng ẩm, dưỡng ẩm

Nghiêm túc, chúng tôi nghiêm túc. Chúng ta đang nói về kem ban đêm, kem ban ngày, kem SPF, dầu, kem dưỡng thể... càng nhiều càng tốt. Clo, nước muối và tia UV có thể làm khô da, vì vậy đừng ngại bôi kem dưỡng ẩm. Kem dưỡng ẩm CeraVe có kết cấu phong phú nhưng không nhờn và được bổ sung các thành phần có lợi như axit hyaluronic dưỡng ẩm và ceramides để giúp sửa chữa và duy trì hàng rào tự nhiên của da. Nó cũng có thể được sử dụng trên mặt và cơ thể.

Sửa chữa bất kỳ thiệt hại mặt trời hiện có

Khi ánh sáng mùa hè của bạn bắt đầu mờ đi, bạn có thể bắt đầu nhận thấy một số dấu hiệu của tác hại của ánh nắng mặt trời—hãy nghĩ đến những vết tàn nhang, đốm đen mới hoặc màu da không đều. Thật không may, bạn không thể đảo ngược tác hại do tia UV gây ra (đó là lý do tại sao việc thoa kem chống nắng hàng ngày lại quan trọng đến vậy), nhưng bạn có thể giúp giảm thiểu các dấu hiệu tổn thương do ánh nắng mặt trời trên bề mặt da bằng huyết thanh vitamin C như La Roche. -Posay 10% Pure Vitamin C Facial Serum.Nó làm đều màu da và kết cấu, giúp da mịn màng và ngậm nước.

Sử dụng chất chống oxy hóa và kem chống nắng

Tác hại của ánh nắng mặt trời có thể xảy ra quanh năm, kể cả trong mùa thu và mùa đông, vì vậy đừng bỏ qua kem chống nắng. Kiểm tra Kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios Melt-In SPF 100 để được bảo vệ tối đa và phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Để tăng cường bảo vệ chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa có thể nhìn thấy, hãy kết hợp kem chống nắng của bạn với huyết thanh giàu chất chống oxy hóa như SkinCeuticals CE Ferulic.

Tẩy tế bào chết cho làn da của bạn

Tẩy da chết luôn quan trọng, nhưng đặc biệt cần thiết khi bạn đang cố gắng thiết lập lại làn da của mình sau một mùa dài đầy mồ hôi. Một trong những sản phẩm yêu thích của chúng tôi là miếng tái tạo da ZO Skin Health. Nó là một chất tẩy tế bào chết hóa học giúp loại bỏ các tế bào da chết trên bề mặt da, giảm dầu thừa đồng thời làm dịu và làm dịu da. Đối với cơ thể, hãy thử Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Sản phẩm tẩy tế bào chết toàn thân dễ chịu này giúp loại bỏ hiệu quả các tế bào da chết trên bề mặt da mà không làm da bị khô quá mức. Với các hạt tẩy tế bào chết từ hạt mơ và chất làm mềm da, làn da trở nên mềm mại và mịn màng.

Nuông chiều bản thân

Chống lại tình trạng khô môi bằng cách kết hợp tẩy tế bào chết cho môi vào thói quen của bạn để giúp loại bỏ làn da khô, bong tróc trên môi và chuẩn bị cho môi tiếp tục được dưỡng ẩm. Sau khi tẩy tế bào chết cho môi, hãy cung cấp cho chúng độ ẩm cần thiết bằng son dưỡng môi dạng thỏi, màu (bất cứ thứ gì bạn thích) có chứa các thành phần như vitamin E, dầu hoặc lô hội. Ví dụ, hãy thử Lancôme's Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm, với công thức chứa vitamin E, mật ong cây keo, sáp ong và dầu hạt tầm xuân để giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn quanh môi, giúp môi mịn màng, ngậm nước và căng mọng.